Новый директор МХАТ Кехман сравнил Бузову с Цискаридзе

Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман сравнил певицу и телеведущую Ольгу Бузову с танцором балета Николаем Цискаридзе. Слова Кехмана приводит РЕН ТВ.

Руководитель учреждения культуры объяснил разницу между двумя известными артистами с финансовой точки зрения. «Вот есть Цискаридзе: гонорар — 500 тысяч, сбор — шесть миллионов. Это я понимаю», — посчитал Кехман.

Он подчеркнул, что на отмененную ранее постановку с Бузовой «Чудесный грузин» было продано всего лишь 225 билетов. «Это цифра, которая не позволяет мне выпустить этот спектакль на сцену. Поэтому его отменили. Все. Ничего другого нет», — резюмировал директор МХАТ имени Горького.

В беседе с журналистами РЕН ТВ он также заявил, что ждет встречи с Татьяной Дорониной, чтобы проконсультироваться с ней на тему будущего МХАТа. На встрече с труппой Кехман указал актерам театра, что впредь они должны справляться сами без приглашенных звезд.

Ранее во МХАТе рассказали о вине Ольги Бузовой в отмене спектакля «Чудесный грузин». Пресс-секретарь учреждения культуры Виктория Мусина-Пушкина обвинила артистку в том, что она слишком поздно начала давать рекламу постановки.