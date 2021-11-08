Новый гендиректор МХАТ анонсировал «жесточайшие сокращения»

Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман анонсировал «жесточайшие сокращения» среди персонала театра. Его слова передает РИА Новости.

«Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами», — заявил Кехман. В частности, в театре есть отдел из 27 человек, которые «занимаются непонятно чем», посетовал он. «Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде», — добавил гендиректор.

Помимо этого, зарплаты сотрудников театра будут изменены. Кехман подчеркнул, что готов расстаться со всеми, кто не захочет с этим мириться.

Ранее Владимир Кехман объяснил, что причиной отмены спектакля с участием телеведущей Ольги Бузовой стали финансовые проблемы. Певица, комментируя отмену спектакля с ее участием, пожелала театру, чтобы продажи билетов на все спектакли были такими же, как на «Чудесном грузине», и приложила скриншот, из которого следует, что все билеты на постановку были проданы.