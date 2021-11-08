Культура
 
Последние новости
В Раде заявили об «уничтожающем ударе» России при агрессии Украины в Донбассе
Сменившим фамилию кандидатам предложили ограничить право участия в выборах
Сексолог рассказал о необходимом для мужского здоровья продукте
Москвичка пригласила соседей на штрудель и тронула пользователей сети 
Объяснен повышенный риск смерти у трезвенников
В РФС назвали судейство в дерби «Спартака» с «Локомотивом» бестолковым
В России ввели новые сертификаты о вакцинации от коронавируса
Роскомнадзор лишили возможности собирать все данные о разговорах абонентов
Директора мясокомбината обвинили в отсутствии мяса в сухпайках для силовиков
Новости партнеров
Прослушать новость

Новый гендиректор МХАТ анонсировал «жесточайшие сокращения»

Гендиректор МХАТ Владимир Кехман: буду проводить сокращения, зарплаты будут изменены
Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Кехман
Владимир Кехман
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман анонсировал «жесточайшие сокращения» среди персонала театра. Его слова передает РИА Новости.

«Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами», — заявил Кехман. В частности, в театре есть отдел из 27 человек, которые «занимаются непонятно чем», посетовал он. «Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде», — добавил гендиректор.

Помимо этого, зарплаты сотрудников театра будут изменены. Кехман подчеркнул, что готов расстаться со всеми, кто не захочет с этим мириться.

Ранее Владимир Кехман объяснил, что причиной отмены спектакля с участием телеведущей Ольги Бузовой стали финансовые проблемы. Певица, комментируя отмену спектакля с ее участием, пожелала театру, чтобы продажи билетов на все спектакли были такими же, как на «Чудесном грузине», и приложила скриншот, из которого следует, что все билеты на постановку были проданы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бузова заявила о полумиллионной задолженности МХАТа перед ней
Гендиректор МХАТ объяснил отмену спектакля с Бузовой словами «только бизнес»
Новый директор МХАТ Кехман сравнил Бузову с Цискаридзе
Другие материалы рубрики
Культура00:0216 октября

Отцы и деньги.

Почему нужно смотреть сериал о рестлерах «Хилы» и нельзя пропускать новый сезон «Наследников»?
17:59 2 ноября

Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей девушкой

16:37 2 ноября

Вышел новый трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли

15:50 2 ноября

Фанаты Супермена пригрозили создателям комикса из-за бисексуальности героя

Культура00:0315 октября

Бархатный сезон.

О самой влиятельной рок-группе 1970-х сняли фильм. Почему это лучшее музыкальное кино года?
14:36 2 ноября

Звезда «Игры престолов» раскрыла подробности съемок постельных сцен

14:11 2 ноября

Подруга обвинившей Yung Trappa в насилиии студентки выступила в защиту рэпера

13:39 2 ноября

Звезду фильма «Безумная свадьба» задержали по обвинению в изнасиловании

Культура00:0313 октября

«Эйфеля мгновенно возненавидели»

Зависть, месть и любовный треугольник: что стояло за появлением Эйфелевой башни
11:57 2 ноября

Девушка рассказала подробности изнасилования рэпером Yung Trappa

10:33 2 ноября

Хабенский вернул в репертуар МХТ спектакль Богомолова

09:41 2 ноября

Рэпера Yung Trappa задержали в Ленобласти за изнасилование

Россия
Эльбарусовские дети на восстановительном лечении в санатории«На руках висели лоскуты кожи»
60 лет назад 106 детей погибли в страшном пожаре в школе. Почему КГБ скрыл трагедию?
«Убивали невинных — и все»
НКВД осудил и уничтожил тысячи людей. Почему теперь ФСБ хочет оставить эти дела в секрете?
Похороны Сталина«Они боятся его даже мертвого»
60 лет назад тело Сталина тайно вынесли из Мавзолея и похоронили. Кому это было нужно?
Все материалы
Мир
Премьер Ирака высказался о покушении на себя
Джо БайденРаскол по-американски.
Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
Меркель объявила об уходе из политики
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Около дипломатического квартала в Багдаде прогремел взрыв
«Белые — это не культура!»
Как борьба с расизмом в США привела к травле белых людей и расколу в обществе?
Байден отказался от принципа «Америка на первом месте»
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Россиянам посоветовали купить новогодние подарки заранее из-за скачка цен
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Сбер откроет первый международный научно-исследовательский центр в Европе
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Аналитик назвал логичным решение Сбера по продаже зарубежных «дочек»
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Путин назвал условие экономической интеграции с Белоруссией
Все материалы
Силовые структуры
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Оставшийся без приглашения в сборную России футболист стал лучшим игроком месяца
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Сын Кадырова нокаутировал соперника на турнире по боксу
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Российская олимпийская чемпионка описала Игры в Токио одной фразой
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Кинокомикс «Вечные» стал самым низкооцененным фильмом Marvel
Жаждал смерти.
Как Чарльз Бронсон стал легендой боевиков, героем мемов и любимым актером Высоцкого?
Новый директор МХАТ Кехман сравнил Бузову с Цискаридзе
Возвращение великих.
«Король тигров», Декстер и шальная Екатерина II в главных сериалах ноября
Жена Алека Болдуина пожаловалась на преследования
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Александр Домогаров уволился из театра Моссовета после 27 лет работы
Все материалы
Интернет и СМИ
Мясников прокомментировал увольнение врачей в ЕАО из-за отказа прививаться
«Мы просто зомби»
Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?
Группа кавказцев посмеялась над Зверевым в московском торговом центре
«Сюр, бред и абсурд»
В России стали массово обвинять звезд в гей-пропаганде. Чем это опасно для общества?
Модель извинилась за однополый поцелуй у Вечного огня
Facebook годами использовали для разжигания ненависти и торговли людьми.
О чем рассказали внутренние документы соцсети?
Вассерман назвал простой способ развить умственные способности
Все материалы
Ценности
В европейской школе мальчиков попросили надеть юбки
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Девушка пожаловалась на трудности жизни с чересчур большой грудью
Блогерша примерила сексуальные брюки Asos и поделилась впечатлениями
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
48-летнюю модель пристыдили в сети за фото в оголяющем грудь наряде
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
В Греции закупили очень медленные и дешевые полицейские машины
Найден идеальный Bentley Continental GT
Этот Continental GT — в исполнении Mulliner, с твидовым салоном и с поющим V8
Босс Citroen намекнул на скорый отказ от минивэнов
Видео: коллекция Мерседесов за 20 миллиардов рублей
Кажется, мы нашли самый дорогой гараж в мире
В Ираке превратили Land Cruiser в роскошный шестиколесный пикап
Rolls-Royce Ghost и другие универсалы, которых никогда не было
На этих универсалах точно не захочется возить рассаду
Volkswagen впервые показал бюджетный Polo Track
Все материалы
Среда обитания
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Своя атмосфера.
Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
Ролик «Don't Choose Extinction»Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В пирог все завернешь»
Каким был свадебный торт на Руси?
«Каждый новый круг — открытие»
Знаменитые мотогонки в Нижнем Новгороде — глазами призера соревнований
Город-герой Керчь.
Как Керченско-Эльтигенская операция помогла освободить Крым во время Великой Отечественной войны?
Первый был комом.
Как блины стали неотъемлемым символом главного религиозного праздника России?
Селение Тиб. Башни Боциевых. Средние века. Памятник истории и архитектуры федерального значения. Справа — семейное святилище. «Это место силы нашего рода»
Молодежь Северной Осетии сама восстанавливает родовые башни. Как и зачем они это делают?
Город-герой Керчь.
Как проходили военные действия Керченско-Феодосийской десантной операции в Крыму?
Город-герой Севастополь.
Как советским войскам удалось отстоять город во время Великой Отечественной войны?
Все материалы