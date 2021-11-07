Бузова заявила о полумиллионной задолженности МХАТа перед ней

Певица, телеведущая Ольга Бузова заявила, что Московский Художественный академический театр имени М. Горького задолжал ей полумиллионный гонорар за спектакль «Чудесный грузин». Знаменитость сообщила, что планирует решать этот вопрос через адвоката. Комментарий, опубликованный на сайте НТВ, певица дала программе «Ты не поверишь!».

По ее словам, руководство театра не оповещало ее об отмене постановки. Кроме того, ей не выплатили зарплату, которая, по данным журналистов, составляет порядка 450 тысяч рублей. «Со мной не выходят на связь. Я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», — сказала Бузова.

Ранее новый гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман объяснил, что причиной отмены спектакля с Бузовой стали финансовые проблемы. Он отметил, что это было прагматичное решение, связанное с низкими продажами билетов. По его словам, он говорил с Бузовой и предупреждал ее о снятии спектакля.

31 октября стало известно об отмене спектакля с участием Бузовой «Чудесный грузин», показ которого должен был состояться во МХАТе 2 ноября. Позднее певица, комментируя отмену спектакля с ее участием, пожелала театру, чтобы продажи билетов на все спектакли были такими же, как на «Чудесного грузина», и приложила скриншот, из которого следует, что все билеты на постановку были проданы.

