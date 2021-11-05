Губерниев «захотел замутить что-то новое» с Бузовой после скандала

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о скандале с певицей Ольгой Бузовой. Его слова приводит 7days.ru.

Журналист вспомнил, что не собирался провоцировать Бузову, однако ее поведение вызвало подобную реакцию. Он подчеркнул, что рассчитывал на адекватность певицы, так как она не первый день работает на ТВ. «Я считаю, что это непрофессионально давить на жалость. Но, думаю, мы еще с ней что-то новое вместе замутим, какую-нибудь песню споем», — добавил Губерниев.

В середине июня Губерниев довел телеведущую и певицу Ольгу Бузову до слез в эфире программы «Все на матч!», где она выступила с речью в поддержку сборной России по футболу. Комментатор спросил артистку, какая школа ей ближе: российская — с требованиями Станислава Черчесова — или советская, тренера Эфроса (Анатолий Эфрос — советский режиссер — прим. «Ленты.ру»). Певица не смогла ответить на вопрос, на что Губерниев процитировал книгу «Малыш и Карлсон», сказав: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» В итоге Бузова расплакалась.

