Ургант прокомментировал возможный отказ МХАТа от сотрудничества с Бузовой

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале прокомментировал возможный отказ МХАТа имени Горького от сотрудничества с певицей Ольгой Бузовой. Отрывок выпуска доступен на YouTube.

«Во МХАТе Горького задумали отказаться от сотрудничества с Ольгой Бузовой. <...> Там же, к сожалению, придется пожертвовать многим. Ведь если Ольга не будет участвовать в спектакле во МХАТе Горького, то мы лишимся замечательного спектакля про [Иосифа] Сталина (спектакль «Чудесный грузин» — прим. «Ленты.ру»). Это называется двойной удар», — пошутил он.

Ургант подчеркнул, что поддерживает певицу во всем, и предложил ей открыть собственный театр. «Ее выгнали из МХАТа Горького, она открыла новый — МХАТ 2. Вот и все. Вот в этот театр мы будем ходить, смотреть спектакли про Сталина», — отметил телеведущий. Он добавил, что одного спектакля с участием певицы в ее театре будет достаточно.

Ранее сообщалось, что с приходом нового генерального директора Владимира Кехмана во МХАТе задумали навсегда отказаться от сотрудничества с певицей. Источники, близкие к театру заявили, что Кехмана раздражают «все эти приглашения Бузовой».

31 октября стало известно об отмене спектакля с участием Бузовой «Чудесный грузин», показ которого должен был состояться во МХАТе во вторник, 2 ноября. Тогда уточнялось, что спектакль переносится на неопределенный срок, но убирать его из репертуара не планируют.

Позднее певица, комментируя отмену спектакля с ее участием, пожелала театру, чтобы продажи билетов на все спектакли были такими же, как на «Чудесном грузине», и приложила скриншот, из которого следует, что все билеты на постановку были проданы.

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