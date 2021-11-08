Новый гендиректор МХАТ положительно высказался о цензуре в театре

Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман положительно высказался о необходимости цензуры в театре. Его слова приводит РИА Новости.

«Это должна быть комбинация цензуры сверху и самоцензуры. Директор должен бояться того, что его выгонят, если он будет заниматься чем-то не тем», — сказал Кехман.

Он также вспомнил об опере «Тангейзер», которая в 2015 году оказалась в центре скандала. Тогда митрополит Новосибирский и Бердский Тихон заявил, что в постановке не по назначению используется церковная символика. «Мы знаем, что было в Новосибирске с "Тангейзером"... Это был верх богохульства, катастрофа, которая произошла в центре России. Важно, чтобы директор или худрук знал, что за такие вещи последует наказание», — заявил новый гендиректор МХАТ имени Горького.

В своем интервью для РИА Новости Владимир Кехман также анонсировал «жесточайшие сокращения» среди персонала театра. Помимо этого, зарплаты сотрудников МХАТ имени Горького будут изменены.