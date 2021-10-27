Львова-Белова прокомментировала назначение на пост детского омбудсмена

Мария Львова-Белова заявила, что начнет свою работу на посту детского омбудсмена с анализа поступающих обращений. Так она прокомментировала свое назначение на должность уполномоченного по правам ребенка в России, передает РИА Новости.

Она также подчеркнула, что ей предстоит разбираться в работе. По словам омбудсмена, ей придется параллельно с анализом обращений заняться системными вопросами тех проблем, которые направляются в адрес уполномоченной по правам ребенка.

«Самое главное, чтобы ни один ребенок, который нуждается в поддержке, защите и помощи, не остался без внимания», — добавила Львова-Белова.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Львовой-Беловой занять должность детского омбудсмена. Согласно документу указа президента, она будет занимать эту должность в течение пяти лет.