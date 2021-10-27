Раскрыто происхождение «инопланетного» сигнала с Проксимы Центавра

Астрономы раскрыли происхождение загадочного сигнала BLC1, который был обнаружен в декабре прошлого года радиотелескопом в рамках проекта Breakthrough Listen. Изначально предполагалось, что источником сигнала мог оказаться неизвестный астрофизический процесс либо возможная инопланетная цивилизация, однако более глубокий анализ показал, что BLC1, скорее всего, является помехой земного происхождения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

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Сигнал BLC1 выявили при анализе радионаблюдений Проксимы Центавра, которые проводились с 29 апреля по 4 мая 2019 года с помощью телескопа в Обсерватории Паркса (Австралия). Проксима Центавра является ближайшей к Солнцу звездой и удалена на расстояние 4,22 светового года. Она имеет экзопланету Проксима Центавра b, которая, скорее всего, является каменистой подобно Земле и располагается в зоне обитаемости. Как определили астрономы, BLC1 пришел с этого направления и был узкополосным.

BLC1 вызвал интерес у астрономов, поскольку имел явные признаки техногенного происхождения. Он имел ширину спектра приблизительно один гигагерц, что не может воспроизвести ни один известный астрофизический объект естественного происхождения. Источник не мог находиться на Земле, при этом скорость дрейфа частоты плавно изменялась в течение пяти часов, что могло свидетельствовать об орбитальном движении, порождающем эффект Доплера. Поскольку сигнал сохранялся несколько часов, это исключало самолеты и искусственные спутники.

Однако более глубокий анализ показал, что BLC1, скорее всего, является помехой земного происхождения. Ученые обнаружили сигналы, характеристики которых были схожи с тем, что поймали в Обсерватории Паркса. Хотя исследователи не знают точное происхождение сигнала, BLC1 и его двойники, возможно, генерируются процессом, называемым интермодуляцией, когда две частоты смешиваются вместе, создавая радиошум. Подобное явление наблюдается при перегрузке гитарного усилителя, что создает звуковой эффект, известный как дисторшн. Таким образом, BLC1, вероятно, представляет собой искажение от устройства с перегруженным усилителем радиочастоты.