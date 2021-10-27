Врач рассказала о связи недосыпа и слабоумия

Американский врач Ребекка Роббинс, занимающаяся изучением сна, рассказала о вреде недосыпа. Об этом пишет издание The Telegraph.

По словам эксперта, в течение дня мозг вырабатывает токсины, накопление которых связывают с потерей когнитивных способностей. Токсины также наблюдаются при болезни Альцгеймера и деменции (слабоумии). «Когда мы спим, мозг не только прекращает их выделять, но и производит мозговую жидкость, которая, по сути, отмывает его и удаляет накопившиеся токсины», — объясняет она.

Роббинс добавила, что нехватка сна может негативно сказываться на иммунитете. Постоянный недосып более чем вдвое повышает риск заболеть простудой или гриппом и замедляет выработку антител после прививок.

Чтобы улучшить качество сна, эксперт советует каждый день ложиться спать и пробуждаться в одинаковое время. Продолжительность сна должна составлять восемь часов, однако ложиться лучше на полчаса раньше, чтобы успеть расслабиться и уснуть. Тем, кто просыпается посреди ночи, Роббинс рекомендует не включать телефон, а встать с кровати, сесть в кресло или на пол и помедитировать. В этом случае сон вернется скорее.

Ранее Роббинс рассказывала о пользе короткого дневного сна. Идеальное время для этого — с двух до четырех часов дня, когда наблюдается снижение температуры тела.