В школах США запретили костюмы для Хэллоуина по сериалу «Игра в кальмара»

В школах США детям запретили носить костюмы по «Игре в кальмара» на Хэллоуин

В некоторых школах штата Нью-Йорк, США, детям запретили носить костюмы для Хэллоуина по сериалу «Игра в кальмара». Об этом сообщает Independent.

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Таким образом, использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.

Ранее стало известно, что в России захотели запретить сериал «Игра в кальмара». 26 процентов россиян, слышавших хотя бы название шоу, поддержали идею.

«Игра в кальмара» рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть 40 миллионов долларов, они должны пройти шесть детских игр. При этом все проигравшие погибают. Многосерийный фильм стал первым южнокорейским шоу, возглавившим топ Netflix, и самым популярным сериалом стриминг-платформы.