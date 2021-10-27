Оценена эффективность метода лечения COVID-19

Вторая фаза клинических испытаний показала, что терапия методом введения мезенхимальных стволовых клеток улучшает состояние и исход болезни у пациентов с коронавирусной инфекцией. Эффективность лечения оценивается в статье международной команды исследователей, опубликованной в журнале Cell Research.

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В феврале 2020 года ученые заметили, что введение мезенхимальных стволовых клеток семи пациентам ослабляло симптомы инфекции и сокращало время выздоровления. Во второй односторонне слепой рандомизированной плацебо-контролируемой фазе клинических испытаний приняли участие 58 пациентов. У 21 из них COVID-19 проходила тяжело, шесть были критически больны. Всех участников разделили две равные группы по 29 человек: одна получала стволовые клетки, а другая плацебо — солевой раствор.

Введение стволовых клеток быстро и существенно улучшило прогноз для тяжелобольных и пациентов в критическом состоянии, а также облегчило симптомы COVID-19. Визуализация органов грудной клетки показала существенные улучшения у таких пациентов по сравнению с группой плацебо. Кроме того, терапия уменьшила время пребывания больных в больнице — 11 дней по сравнению с 15 в контрольной группе. В экспериментальной группе не наблюдалось смертей (в группе плацебо умерли почти семь процентов) и все ее участники были выписаны без наблюдаемых побочных эффектов.

Ученые выяснили, что лечение мезенхимальными стволовыми клетками понижало уровни характеристических маркеров коронавирусной инфекции — C-реактивного белка и провоспалительных цитокинов. Секвенирование РНК одиночных клеток пациентов показало, что стволовые клетки эффективно модулируют многие механизмы иммунного ответа человека. При такой терапии у пациентов дольше сохранялись нейтрализующие COVID-19 антитела. За счет уменьшения содержания в плазме нейтрофильных внеклеточных ловушек среди пациентов снизилось число случаев тромбоза.