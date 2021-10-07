Раскрыт механизм регенерации стволовыми клетками

Российские исследователи изучили стволовые клетки, участвующие в заживлении ран. Они раскрыли, что в пласте мультипотентных мезенхимальных стромальных стволовых клеток (ММСК) существуют участки, где клетки дифференцируются более активно. Об открытии сообщается на сайте РНФ.

ММСК способны превращаться в клетки костной ткани (остеобласты), хрящевые клетки (хондроциты) и клетки жировой ткани (адипоциты). Когда активируется процесс заживления ран, стволовые клетки выбирают, в какой тип зрелых клеток им нужно трансформироваться. На это влияет строма — скопление соединительной ткани, играющее структурную и поддерживающую роль для внутренних органов.

Для определения механизмов регенерации ученые экспериментировали с ММСК жировой ткани человека. Они выращивали пласты из стволовых клеток в специальной среде, чтобы проследить, во что именно они будут дифференцироваться. Оказалось, что при этом в пластах образовались участки с высокой концентрацией стволовых клеток, превращающихся в клетки костных и хрящевых тканей. Жировые клетки при этом не формировались, поскольку в ММСК были активны гены, подавляющие эту трансформацию.

По словам ученых, результаты, которые проливают свет на механизмы регенерации, в будущем помогут разработать методы для залечивания ран без рубцов.