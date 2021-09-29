Создан новый способ очистки воды от опасных антибиотиков

Российские ученые разработали новый способ очистки сточных вод от антибиотиков тетрациклинового ряда, которые попадают в окружающую среду с отходами животноводства. Присутствие антибиотиков приводит к появлению и размножению потенциально опасных микроорганизмов, устойчивых к лекарственным препаратам. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Санкт-Петербургского государственного университета.

Исследователи создали сорбент на основе биоразлагаемого материала гидроксиапатита. С помощью новых методик ученым удалось сократить время синтеза этого материала. Наночастицы сорбента были покрыты молекулами, которые способствуют более эффективному захвату антибиотиков. При изменении условий антибиотики легко отделяются от молекул, что улучшает регенерацию сорбента.

Специалисты предложили новую стратегию поиска высокоэффективных сорбентов, которая позволяет выбрать нужную структуру и состав поверхности, а также сокращает время на создание новых материалов. На основании этих данных проводится компьютерное моделирование, чтобы подобрать молекулы, подходящие для конкретного антибиотика. В результате всего от одного до трех сорбентов проходит экспериментальную проверку, что уменьшает время на исследования.