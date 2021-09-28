Открыт новый способ борьбы с опасной инфекцией

Новосибирские ученые открыли новый способ борьбы с резистентными к антибиотикам стафилококками, которые вызывают опасные для жизни инфекции, включая кожные поражения, воспаление легких, менингит и сепсис. Способ заключается не в поиске новых лекарств, а в усилении уже существующих. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте РНФ.

Исследователи выяснили, как повысить эффективность цефалоспоринов — β-лактамных антибиотиков, которые отличаются повышенной устойчивостью к ферментам, вырабатываемым бактериями (β-лактамазам). Эти препараты поражают ДНК бактерий через окислительный стресс, когда кислородные радикалы начинают окислять важные компоненты микробной клетки.

Для этого ученые оказали воздействие на систему репарации ДНК, являющейся одним из уровней бактериальной защиты, с помощью особой молекулы. Низкомолекулярное соединение блокировало активность ферментов, защищающих ДНК бактерий от действия антибиотика. Вместе с антибиотиком это соединение формирует комбинированный препарат, которое намного эффективнее, чем антибактериальный препарат в отдельности.

Ученые считают, что подобный подход можно применить и в отношении других бактериальных инфекций, в том числе туберкулеза. В дальнейшем исследователи планируют подобрать наиболее эффективные вещества, усиливающие действие антибиотиков. Подобные соединения уже используются для защиты антибактериальных препаратов от разложения ферментами микробов.