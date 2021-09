Обнаружена новая опасность приема антибиотиков

Исследователи из Швеции обнаружили, что прием антибиотиков повышает риск развития у человека колоректального рака в течение следующих пяти–десяти лет. Новая работа ученых опубликована в The Journal of the National Cancer Institute.

Исследователи из Университета Умео изучили данные о состоянии здоровья 40 тысяч шведов с раком толстой и прямой кишки за период с 2010 по 2016 год. В контрольную группу вошли более 200 тысяч здоровых людей. Также исследователи проанализировали данные о потреблении людьми антибиотиков с 2005 по 2016 год.

Обнаружилось, что как у мужчин, так и у женщин, принимавших антибиотики более шести месяцев, опасность развития опухоли в восходящей кишке — первой части толстой кишки, которой пища достигает по прохождении тонкой кишки, была выше на 17 процентов. При этом риск развития рака прямой кишки не повышался, а у женщин даже немного снижался.

Повышение риска развития рака толстой кишки было заметно уже через пять–десять лет после приема антибиотиков, он присутствовал даже при одном курсе. Для сравнения исследователи оценили действие гиппурата метенамина — бактерицидного препарата против мочевой инфекции, не влияющего в отличие от антибиотиков на микробиом человека, — и не выявили связи с риском развития рака.