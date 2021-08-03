Внутри печени человека нашли неизвестные структуры

Ученые Сколтеха совместно с исследователями из Германии и США обнаружили ранее неизвестные структуры в печени — перемычки, отвечающие за образование просветов между гепатоцитами и напоминающие сложные инженерные конструкции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Cell Biology. Пресс-релиз исследования имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Характерной особенностью гепатоцитов является то, что они объединяются с клетками непосредственно по соседству, в результате чего формируется сеть из узких просветов. Другие клетки печени — холангиоциты — образуют полости большего диаметра и делают это так же, как обычные эпителиальные клетки. Исследователи обнаружили, что форма просвета между гепатоцитами формируется благодаря выростам со стороны его апикальной поверхности.

Ученые показали, что узость просвета и сложность сети желчных канальцев обусловлены именно наличием апикальных перемычек. Эти структуры обеспечивают жесткость всей конструкции подобно переборкам, делящим корпус судна на отсеки. Чтобы проверить, не являются ли выросты побочным эффектом от самой процедуры наблюдения, исследователи изучили печень эмбриона мыши и подтвердили наличие схожих структур в просветах печени.

В формирование перемычек важную роль играет белок Rab35, при отключении гена которого выросты не образуются, а просветы получаются такими же, как и у холангиоцитов. Однако этот белок не управляет образованием перемычек, а отвечает за транспортировку неких комплексов белков внутри клетки. В настоящий момент исследователи занимаются поиском этих комплексов, что может оказаться полезным для регенерации печени при ожирении и фиброзе.