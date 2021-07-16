Перечислены основные осложнения при COVID-19

Примерно у половины пациентов, которые попадают в больницу с COVID-19, фиксируются серьезные осложнения. Основные из них перечислили ученые в статье, опубликованной в журнале Lancet, передает РИА Новости.

Специалисты пришли к выводу, что больше всего страдали мужчины, а также люди старше 60 лет. Однако здоровье ухудшалось и у молодых, ранее здоровых людей.

Чаще всего у больных возникали почечные, сложные респираторные, сердечно-сосудистые и системные нарушения, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом и печенью. Наиболее распространенными диагнозами оказались острое повреждение почек, острый респираторный дистресс-синдром, повреждение печени, анемия и сердечная аритмия.

Также многие пациенты пожаловались на ухудшение здоровья после выписки из больницы. Ученые предупредили, что некоторых их них ждут долгосрочные последствия перенесенной инфекции.

Всего у 51 процента пациентов в возрасте 50 лет и старше появлялись осложнения, у 39 процентов — в возрасте от 19 до 49 лет. Также 27 процентов заявили, что их способность заботиться о себе снизилась после того, как они покинули больницу.

Ранее главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев заявил, что оправиться от COVID-19 помогут умеренные физические нагрузки и санаторно-курортное лечение. По его словам, людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, необходимо наладить кровообращение. Сделать это можно благодаря спорту.