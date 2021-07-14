Российский врач рассказал о сексуальной и моральной импотенции после COVID-19

Пациенты, которые перенесли COVID-19, могут долгое время находиться в физической, сексуальной и моральной импотенции. Такие последствия называют астенизацией, рассказал врач-реаниматолог Сергей Царенко в интервью «Комсомольской правде».

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По утверждению специалиста, зачастую людей преследует усталость и упадок сил, после чего они начинают посещать психиатра и пытаются восстановиться.

Такие явления свойственны даже тем, кто перенес коронавирус безболезненно. Как рассказал врач, легкие после болезни поражены рубцами и не всегда могут восстановиться. Вместе с тем рубцовые изменения имеют свойство прогрессировать и расширяться, добавил реаниматолог.

Помимо этого, специалист предупредил о развитии аутоиммунных заболеваний после COVID-19, например, красной волчанки. Она поражает легкие, почки, мозг и сосуды. Также медик рассказал о развитии мультисистемного воспалительного синдрома у детей. Он, по словам медика, характеризуется опуханием суставов и накоплением жидкости в легких и животе.

Ранее исследователи Техасского университета раскрыли, что коронавирус SARS-CoV-2 может поражать половые органы у мужчин. К такому выводу специалисты пришли на основе экспериментов с хомяками. Несмотря на то, что случаи осложнений на половой системе мужчин были уже известны, до сих пор доказательств репликации в клетках семенников не было.