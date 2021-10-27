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Еще одна модель пожаловалась на жестокие условия работы в Victoria's Secret

Бывший «ангел» Victoria's Secret Селита Эбанкс пожаловалась на условия работы в компании
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Фото: Globallookpress.com

Бывшая модель Victoria's Secret Селита Эбанкс раскрыла опасные для жизни условия работы в компании. Интервью с еще одним недовольным «ангелом» публикует портал E!.

Манекенщица пожаловалась, что все участницы показов бренда должны следовать определенному корпоративному кодексу. «Моделям требовалось добиваться параметров фигуры, которые не свойственны для их телосложения. Такие вещи не просто неестественны, они вообще не должны происходить. Это очень жестоко», — призналась она.

По словам Эбанкс, многие девушки выполняли жесткие требования сотрудников Victoria's Secret, поскольку участие в дефиле было для них главной целью в жизни. «После прохода на подиуме неожиданно тебя начинают узнавать. В то же время многие модели считают, что ты недостойна контракта, а друзья оказываются предателями», — пояснила героиня материала.

В октябре бывшая модель Victoria's Secret Эрин Хизертон рассказала, что работа в компании привела к возникновению у нее расстройства пищевого поведения и другим проблемам со здоровьем. Во время сотрудничества с маркой девушка регулярно принимала фентермин и вкалывала в живот ампулу ХГЧ (хорионический гонадотропин человека — прим. «Ленты.ру») ради похудения.

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