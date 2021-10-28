В аптеках опровергли дефицит жизненно важного препарата

В российских аптеках опровергли информацию о дефиците жизненно важного препарата «Иммуноглобулин человеческий нормальный», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как сказала исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева, в настоящее время нехватки препарата не наблюдается. «В наличии отечественный иммуноглобулин», — подчеркнула она.

Ранее о критической нехватке препарата сообщила газета «Коммерсантъ». Производители связали перебои поставок лекарства с низкими закупочными ценами и нехваткой сырья. В итоге около двух тысяч человек оказались отрезаны от жизненно необходимой ежемесячной лекарственной терапии.

В сентябре цену повысили, однако увеличение поставок возможно только через полгода. В фонде помощи людям с первичным иммунодефицитом «Подсолнух» заявили, что с начала года к ним поступило 134 обращения об отказах в обеспечении иммуноглобулином. Срочную терапию получили 103 пациента и шесть лечебных учреждений.

В НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева газете также подтвердили нехватку иммуноглобулина. Там уточнили, что препарата либо вовсе нет, либо есть, но в очень ограниченном количестве.

«Иммуноглобулин человека нормальный» (Human normal immunoglobuline) применяется для профилактики гепатита А, кори, коклюша, менингококковой инфекции, полиомиелита и гриппа. Кроме того, его используют для лечения редкого генетического заболевания — первичного иммунодефицита, также иммуноглобулины незаменимы при иммунодефицитах и различных аутоиммунных заболеваниях.