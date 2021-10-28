В России заявили о нехватке жизненно важного препарата

В России возникла критическая ситуация с нехваткой препарата «Иммуноглобулин человеческий нормальный», данное средство жизненно важно для пациентов с первичным иммунодефицитом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на фонд помощи таким больным «Подсолнух».

Производители связали перебои поставок лекарства с низкими закупочными ценами и нехваткой сырья. В сентябре цену повысили, однако увеличение поставок возможно только через полгода. В «Подсолнухе» заявили, что с начала года к ним поступило 134 обращения об отказах в обеспечении иммуноглобулином. Срочную терапию получили 103 пациента и шесть лечебных учреждений.

В НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева «Ъ» также подтвердили нехватку иммуноглобулина. Заместитель директора учреждения Алексей Масчан отметил, что препарата либо нет совсем, либо есть, но в очень ограниченном количестве.

По сведениям «Коммерсанта», за минувшие три года постоянно росла доля отмененных закупок на «Иммуноглобулин человеческий нормальный».

В фонде «Подсолнух» подчеркнули, что лекарственный кризис угрожает жизням пациентов. Президент фонда Ирина Бакрадзе призвала в сжатые сроки произвести закупку препарата для обеспечения нужд регионов. Также она попросила наладить в России производство качественного иммуноглобулина в достаточном объеме.

Ранее глава управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства Ольга Эйхлер на полях Восточного экономического форума рассказала о клинических испытаниях «Ковид-глобулина» — первого в мире зарегистрированного специфического иммуноглобулина против коронавируса.

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