Россиянам рассказали о клинических испытаниях препарата «Ковид-глобулин»

Глава управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Ольга Эйхлер на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала о клинических испытаниях «Ковид-глобулина» — первого в мире зарегистрированного специфического иммуноглобулина против новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 6 сентября, пишет ТАСС.

Препарат, созданный на основе плазмы крови переболевших COVID-19, сейчас находится на третьей стадии исследований. Предполагается, что после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний он будет применяться для лечения у россиян средних и тяжелых форм заболевания.

«Ковид-глобулин», разработанный принадлежащей госкорпорации «Ростех» компанией «Нацимбио», был зарегистрирован Минздравом России 4 июня. Для его создания ученые использовали 2,5 тонны биоматериала выздоровевших москвичей. Препарат разрешено применять в терапии людей в возрасте от 18 до 60 лет.

В ходе тестирования подтверждены его способность нейтрализовать вирус, безопасность и отсутствие побочных эффектов.