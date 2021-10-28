Нутрициолог рассказала о мешающей спать еде

Нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала о мешающей спать еде. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в первую очередь следует отказаться от высокоуглеводной пищи и больших порций. «Такая тяжелая пища не усваивается за несколько часов. В итоге организм вместо отдыха тратит ресурсы на восстановление», — пояснила она.

Специалист отметила, что вечернее переедание может быть связано с отсутствием завтрака и частыми перекусами вместо полноценных приемов пищи в течение дня.

Гаврикова подчеркнула, что идеальный ужин должен состоять из белков, овощей, зелени и полезных жиров. «Например, вы можете приготовить паровую куриную котлету с брокколи или с цветной капустой, а к ней добавить салат из огурцов, помидоров, сезонных овощей, зелени, листового салата и заправить нерафинированным маслом и тыквенными семечками. После такого ужина у вас будет легкость, вы сможете заснуть», — сказала она.

Ранее нутрициолог Жаклин Алвилл (Jacqueline Alwill) признала, что овощи могут стать отличным обедом, поскольку они содержат больше витаминов и минералов, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами. Она добавила, что такие овощи хорошо сочетаются с коричневым рисом, курицей или бобовыми.