Турция пригрозила США покупкой истребителей Су-35 и Су-57 у России

Мевлют Чавушоглу: если США не продадут нам F-35 и F-16, Турция купит истребители у России

Если власти США не решат проблему с продажей истребителей F-35 и F-16 Анкаре, она обратит внимание на альтернативные варианты, пригрозил в эфире телеканала CNN Türk глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

О том, что Турция может рассмотреть альтернативу — например, купить истребители Су-35 и Су-57 у России — ранее говорил глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир. Об этом напоминает Telegram-канал «Повестка дня Турции».

27 октября конгрессмены из Палаты представителей США написали письмо президенту Джо Байдену с требованием отказаться от продажи истребителей F-16 ВВС Турции. Отказа от сделки с Анкарой потребовали 11 американских законодателей. Они написали, что уверены в намерении Конгресса заблокировать продажу боевых самолетов. По их мнению, в настоящий момент Турция, являясь союзником Вашингтона по НАТО, ведет себя как противник.