Стали известны подробности задержания вице-мэра Нефтеюганска

Вместе с вице-мэром Нефтеюганска Еленой Абрамовой был задержан экс-депутат Тюменской областной Думы Богдан Богославец, передавший ей взятку. Подробности задержания URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, сотрудники ФСБ задержали их в одном из автосалонов Сургута. Богославец передал чиновнице миллион рублей, чтобы она могла купить новый Lexus.

Как уточнил источник, задержанных связывали давние преступные отношения, силовики разрабатывали их больше года.

О задержании Абрамовой стало известно 28 октября. Она получила взятку в виде миллиона рулей и ювелирных украшений на сумму 230 тысяч рублей. За это она помогла местному коммерсанту получить разрешение на передачу муниципальной земли в долгосрочную аренду в 4-м микрорайоне Нефтеюганска.