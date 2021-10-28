ФСБ провела обыски в мэрии российского города в день выборов

ФСБ пришла с обыском в мэрию Нефтеюганска в рамках антикоррупционного расследования

В день выборов главы Нефтеюганска сотрудники ФСБ пришли с обыском в администрацию города. Об этом сообщает Znak со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как уточняет издание, следственные мероприятия связаны с антикоррупционным расследованием против вице-мэра Елены Абрамовой, которая возглавляет департаменты градостроительства и земельных отношений, а также департамент муниципального имущества.

Ранее Абрамову обвиняли в том, что она добилась выдачи служебного жилья врачу-гинекологу, принимавшему роды у ее дочери.

