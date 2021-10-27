Силовики пришли с обысками в администрацию Керчи, идет выемка документов. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Собеседник агентства пояснил, что никто не задержан. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказал источник.

В Республике Крым с конца сентября началась череда отставок на различных уровнях власти. С постов уже сняты вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта Евгений Исаков, министр здравоохранения Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков.

26 октября по собственному желанию уволился глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко. Глава крымского полуострова Сергей Аксенов заверил, что на функционирование городских служб и инфраструктуры кадровые изменения никак не повлияют, все будет работать в штатном режиме.