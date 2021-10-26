Главу Евпатории отстранили от должности на период следствия

Суд Евпатории отстранил на время следствия от должности главу горсовета Олесю Харитоненко

Городской суд Евпатории отстранил главу городского совета и муниципального образования Олесю Харитоненко от должности на период следствия. Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

С ходатайством о временном отстранении от должности в суд выступило Главное следственное управление по Крыму и Севастополю.

Харитоненко подозревается в совершении преступления. Статью, предъявленную обвинением, сейчас правоохранительные органы не раскрывают.

Президент России Владимир Путин ранее включил Харитоненко в состав Госсовета Крыма.

Ранее глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко уволился по собственному желанию.

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