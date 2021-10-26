Глава администрации Феодосии ушел в отставку

Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко уволился по собственному желанию. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Тelegram-канале.

Он рассказал, что временно исполняющим обязанности главы администрации Феодосии будет первый заместитель Бовтуненко. Кроме того, на функционирование городских служб и инфраструктуры кадровые изменения никак не повлияют, все будет работать в штатном режиме, заключил Аксенов.

Ранее глава Крыма принял отставку министра транспорта республики Евгения Исакова. Ротация кадров — это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать текущие вопросы, добавил он.