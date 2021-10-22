Силовики провели обыски в кабинете вице-мэра Краснодара и сорвали ему совещание

В кабинете вице-мэра Краснодара Артема Доронина силовики провели обыски — нежданный визит вынудил чиновника пропустить совещание по видеоосвязи. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Сотрудники правоохранительных органов пришли в аппарат мэра еще утром. У Доронина было назначено совещание, которое по этой причине сорвалось. Силовикам пришлось объяснить организатору совещания, что Артем Доронин находится в своем кабинете, но воспользоваться телефоном не может — идет работа сотрудников правоохранительных органов.

Позже сообщалось, что заммэра видели во второй половине дня выходящим из здания мэрии вместе с сопровождающим человеком в штатском. Возможно, чиновника сопроводили к следователю для дачи показаний. Официальных заявлений о прошедших обысках и их причинах пока не было.

Артем Доронин в администрации города с апреля 2017-го работал директором департамента транспорта и организации дорожного движения мэрии Краснодара, а в 2018 году назначен вице-мэром.

По данным РБК, накануне Доронин решил судиться с местным СМИ, сотрудница которого на брифинге спросила мэра, не имеет ли финансовый интерес лично вице-мэр в закупке и сборке новых троллейбусов. Чиновник посчитал, что вопрос навредил его деловой репутации. С его слов, суд уже принял иск.