Бывшего мэра подмосковного Железнодорожного посадили на девять лет за взятки

В Московской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего мэра города Железнодорожный Евгения Жиркова. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Подсудимый признан виновным в получении взятки. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что в 2014-2015 годах Жирков получил от акционера компании «Мостроймеханизация-5» Обида Ясинова в виде вознаграждения нежилые помещения общей площадью более тысячи квадратных метров и две квартиры на общую сумму 80 миллионов рублей. Так бизнесмен отблагодарил главу Железнодорожного за содействие в реализации проекта по возведению жилого квартала.

Посредник в передаче взятки Сергей Хвостов помог Жиркову замаскировать полученную недвижимость под многочисленные сделки. Он умер во время следствия, тем не менее, его суд также признал виновным.

Ясинова осудили на семь лет в колонии строгого режима за дачу взятки Жиркову.