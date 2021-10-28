Диетолог раскрыла пользу тыквы

Диетолог Макиша: тыкву стоит есть ежедневно, так как она благотворно влияет на организм

Диетолог Марина Макиша раскрыла пользу тыквы в беседе с «Народными Новостями». По ее словам, этот продукт стоит есть практически ежедневно.

Специалист отметила, что тыква очень полезна и благотворно влияет на состояние организма. «Во-первых, это источник бета-каротина. Бета-каротин, это провитамин А. <...> Витамин А является одним из самых мощных антиоксидантов, это значит, что это профилактика процессов старения и онкологических заболеваний», — сказала она. Диетолог отметила, что при термической обработке этот витамин сохраняется.

Также в тыкве содержится большое количество пищевой клетчатки и калия, который поддерживает работу сердечно-сосудистой системы.

«Несмотря на то, что многих пугает, что у тыквы очень высокий гликемический индекс, углеводная нагрузка у нее низкая, поэтому тыкву можно спокойно есть людям во время диеты, даже людям с сахарным диабетом», — сказала Макиша.

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