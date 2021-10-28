Рошаль заявил о готовности сесть в СИЗО вместо обвиняемой в убийстве Сушкевич

Президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» (НМП) и сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль потребовал отпустить обвиненную в убийстве ребенка в Калининградском роддоме №4 Элину Сушкевич и заявил, что готов сесть вместо нее в СИЗО. С таким призывом он выступил на VIII Съезде Национальной медицинской палаты, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 28 октября.

Врач, говоря от лица всей НМП, выразил уверенность в том, что уголовное дело против врача было неправильно оценено, доктор Сушкевич ни в чем не виновата, а судебно-медицинская экспертиза была проведена с большими ошибками.

«Мы полагаем, что заключение под стражу врача неонатолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич наносит огромный ущерб жителям Калининградской области и перинатальному центру, где сейчас не хватает 30 процентов неонатологов, при этом один из лучших заключен под стражу», — заявил Рошаль.

Ранее он написал письменное поручительство за Сушкевич с просьбой освободить ее из-под стражи до суда, но в удовлетворении этой просьбы было отказано.

«Это дело выходит за рамки приличия. Очевидно, что поставлена задача засудить. И мы будем защищать врача дальше... Я снова предлагаю — отпустите врача из-под стражи. Я готов сидеть за нее», — сказал Рошаль.

По версии следствия, в 2018 году Елена Белая и Элина Сушкевич «с целью улучшения показателей работы роддома» убили новорожденного, появившегося на свет сильно недоношенным, введя ему летальную дозу сульфата магния, и пытались представить произошедшее как смерть во время родов.

10 октября 2020 года присяжные заседатели Калининградского областного суда их оправдали, но в мае 2021 года вердикт был отменен — причиной назвали многочисленные нарушения в ходе суда. В частности, выяснилось, что среди присяжных оказался ранее судимый за умышленное преступление мужчина, который скрыл этот факт.

В августе 2021 года Верховный суд постановил изменить подсудность и направил дело в Московский областной суд, где уже 4 октября было принято решение на три месяца взять Белую и Сушкевич под стражу.