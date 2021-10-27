Обвиненных в убийстве младенца российских врачей оставили в СИЗО

Суд оставил в СИЗО врачей Елену Белую и Элину Сушкевич, обвиненных в убийстве младенца

Первый апелляционный суд в Москве оставил в СИЗО Елену Белую и Элину Сушкевич — врачей, обвиняемых в убийстве младенца в Калининградском роддоме № 4. Об этом в среду, 27 октября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Об изменении меры пресечения Белой и Сушкевич ранее ходатайствовали их адвокаты, но суд отказал в этом.

15 октября сообщалось о нападении заключенных на Белую в СИЗО-6. По словам адвоката Камиля Бабасова, арестантки проявили агрессию в отношении Белой, поэтому она написала жалобу в администрацию изолятора с просьбой разобраться в ситуации. 16 октября вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к столичному прокурору Денису Попову с просьбой проверить СИЗО-6 в Москве, где содержится Елена Белая.

4 октября Московский областной суд на три месяца взял под стражу Елену Белую и Элину Сушкевич. По версии следствия, Сушкевич и Белая с целью улучшения показателей работы роддома убили новорожденного, появившегося на свет сильно недоношенным, введя ему летальную дозу сульфата магния, и пытались представить произошедшее как смерть во время родов.