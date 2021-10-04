Мособлсуд арестовал обвиняемых в убийстве новорожденного врачей Белую и Сушкевич

Суд арестовал Элину Сушкевич и Елену Белую, обвиняемых в убийстве младенца в Калининграде

Московский областной суд на три месяца арестовал Елену Белую и Элину Сушкевич — врачей, обвиняемых в убийстве младенца в Калининградском роддоме № 4. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Врачи останутся в СИЗО до 4 января. На решение суда повлияло то, что во время первого процесса обвиняемые неоднократно нарушали установленные им ограничения, в частности, пытались воздействовать на свидетелей и проводили интернет-пресс-конференции. Уточняется, что отбор присяжных для рассмотрения их дела назначен на 15 октября.

По версии следствия, Сушкевич и Белая с целью улучшения показателей работы роддома убили новорожденного, появившегося на свет глубоко недоношенным, введя ему летальную дозу сульфата магния, и пытались представить произошедшее как смерть во время родов.

В декабре 2020 года присяжные Калининградского областного суда сочли недоказанным сам факт преступления.

В мае 2021 года вердикт был отменен из-за многочисленных нарушений в ходе суда, в частности, выяснилось, что среди присяжных оказался ранее судимый за умышленное преступление мужчина, который скрыл этот факт. По закону, судимые не могут быть присяжными.

В августе 2021 года Верховный суд постановил изменить подсудность и направил дело в Московский областной суд.