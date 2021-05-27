Суд отменил оправдательный приговор врачам по делу об убийстве младенца

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор бывшей исполняющей обязанности главного врача роддома №4 в Калининграде Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич, которых обвиняли в убийстве новорожденного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Решение было принято в связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства в ходе процесса по данному делу. «На данный момент оглашена только результативная часть, мотивировочная будет изготовлена в течение трех дней», — сказал собеседник «Ленты.ру».

В декабре 2020 года суд оправдал обвиняемых. Кроме того, присяжные сочли, что в суде не доказан сам факт преступления.

По версии следствия, 6 ноября 2018 года в роддоме на 24-й неделе беременности родился недоношенный, но вполне жизнеспособный мальчик. Однако Белая дала указание Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу сульфата магния. Белая также приказала подчиненным переписать историю болезни, указав, что ребенок умер еще до рождения.