В московском СИЗО попытались скрыть избиение обвиняемой в смерти младенца врача

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к столичному прокурору Денису Попову с просьбой проверить СИЗО-6 в Москве, где содержится подозреваемая в убийстве младенца врач Елена Белая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В обращении сказано, что руководство СИЗО халатно выполняло свои обязанности, это привело к некоторым нарушениям работы изолятора. Мельников отметил, что камеры, в которых содержались Белая и другая подозреваемая Элина Сушкевич, не были оборудованы холодильниками и телевизорами.

Правозащитник также напомнил про нападение сокамерниц на Белую. «Активисткам СИЗО была дана команда, в результате чего Белая подверглась нападению со стороны сокамерниц, однако вместо проведения проверки была произведена попытка сокрытия информации о происшествии», — допустил Мельников.

О нападении заключенных на врача Елену Белую, обвиняемую в смерти младенца в калининградском роддоме, сообщалось 15 октября. По словам адвоката Камиля Бабасова, арестантки проявили агрессию в отношении Белой, поэтому она написала жалобу в администрацию изолятора с просьбой разобраться в ситуации.

4 октября Московский областной суд на три месяца взял под стражу Елену Белую и Элину Сушкевич. По версии следствия, Сушкевич и Белая с целью улучшения показателей работы роддома убили новорожденного, появившегося на свет сильно недоношенным, введя ему летальную дозу сульфата магния, и пытались представить произошедшее как смерть во время родов.