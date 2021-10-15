Сокамерницы напали на обвиняемую в смерти младенца российского врача

Адвокат рассказал о нападении сокамерниц на врача Елену Белую в московском СИЗО

В московском СИЗО на врача Елену Белую, обвиняемую в смерти младенца в калининградском роддоме, напали сокамерницы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Камиль Бабасов.

По его словам, арестантки проявили агрессию в отношении Белой, поэтому она написала жалобу в администрацию изолятора с просьбой разобраться в ситуации. Защитник затруднился сказать, пострадала ли российский врач при нападении.

Мособлсуд не смог отобрать коллегию присяжных по делу врачей, рассказала Business FM адвокат Лариса Гусева, представляющая интересы потерпевшей — матери погибшего младенца Заримхон Ахмедовой. «На отбор не пришел ни один человек, поэтому процедура была отложена до 15 ноября», — пояснила юрист.

4 октября Московский областной суд на три месяца взял под стражу Елену Белую и Элину Сушкевич. Они останутся в СИЗО до 4 января. По версии следствия, Сушкевич и Белая с целью улучшения показателей работы роддома убили новорожденного, появившегося на свет сильно недоношенным, введя ему летальную дозу сульфата магния, и пытались представить произошедшее как смерть во время родов.

В декабре 2020 года присяжные Калининградского областного суда оправдали их, сочтя факт преступления недоказанным.

В мае 2021 года оправдательный вердикт был отменен из-за многочисленных нарушений в ходе суда. В частности, выяснилось, что среди присяжных оказался ранее судимый за умышленное преступление мужчина, который скрыл этот факт. По закону, имеющие судимость быть присяжными не имеют права.

В августе 2021 года Верховный суд постановил изменить подсудность и направил дело в Московский областной суд.