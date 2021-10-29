Шварценеггер призвал человечество отказаться от одного продукта

Исполнитель роли Терминатора, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер призвал человечество сократить потребления одного продукта, чтобы снизить выбросы углерода в атмосферу. Этим продуктом является мясо, заявила знаменитость в интервью «Би-би-си».

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Шварценеггер рассказал, что за последние несколько лет на три четверти сократил объем мяса в своем рационе, увеличив потребление овощей и растительной пищи. Такое питание положительно влияет не только на экологию, но и на здоровье человека.

Актер также призвал людей покупать больше продуктов, которые произведены или выращены на территории их непосредственного проживания, поскольку при доставке товаров морскими судами выделяется большое количество вредных выбросов. «Покупайте местные продукты. Заказывая что-то из-за границы, вы наносите вред окружающей среде. Это худшее, что вы можете сделать», — заявил Шварценеггер. Актер собирается принять участие в мировой конференции по климату в Глазго в ноябре.

В конце октября фонд Сhanging Markets Foundation опубликовал рейтинг производителей мяса и молочных продуктов, наиболее безразличных к проблеме выброса метана и глобального потепления. Худшими мясными и молочными корпорациями оказались французские компании Groupe Bigard и Lactalis, а также японская Itoham. В фонде напомнили, что сельскохозяйственный сектор является одним из основных источников выбросов метана. В свою очередь, метан, который выделяется в том числе при разложении навоза, усиливает парниковый эффект, вызывающий рост глобальной температуры.