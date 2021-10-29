В США потребовали срочно добиться прав на полеты над Россией

Reuters: авиаперевозчики США потребовали от Госдепа добиться прав на полеты над Россией

Крупнейшие авиаперевозчики США потребовали от Госдепа «немедленных действий», чтобы добиться дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве России. Об этом сообщает Reuters.

Группа Airlines for America, объединяющая пассажирских и грузовых перевозчиков American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и другие 14 октября написали письмо с просьбой срочно вмешаться госсекретарю Энтони Блинкену.

«Многим авиакомпаниям США, учитывая потребности рынка, срочно требуются дополнительные права для пролета в воздушном пространстве России», — цитирует обращение агентство. Авторы письма также предупредили, что без таких прав американские авиаперевозчики будут вынуждены пользоваться альтернативными неэффективными маршрутами, что в результате приведет к потере времени, техническим остановкам и избыточным выбросам CO2.

В апреле Федеральная авиационная администрация департамента транспорта США призвала американские авиакомпании особенно осторожно выполнять полеты в районах полетной информации (РПИ) Украины и России. Отмечается, что зарегистрированным в США авиакомпаниям и воздушным судам рекомендуется соблюдать осторожность при планировании полетов в РПИ Днепр, РПИ Симферополь и РПИ Киев.