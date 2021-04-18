США призвали к осторожным полетам над Украиной и Россией

Федеральная авиационная администрация департамента транспорта США призвала американские авиакомпании особенно осторожно выполнять полеты в районах полетной информации (РПИ) Украины и России. Об этом сообщается на сайте Государственной авиационной службы Украины.

Отмечается, что зарегистрированным в США авиакомпаниям и воздушным судам рекомендуется соблюдать осторожность при планировании полетов в РПИ Днепр, РПИ Симферополь и РПИ Киев. В Госавиаслужбе подчеркнули, что остальное воздушное пространство под ответственностью Украины «сейчас является безопасным и доступным для планирования и выполнения полетов воздушных судов гражданской авиации».

31 марта текущего года издание The New York Times со ссылкой на одного из чиновников госаппарата США сообщило, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной. 30 марта с аналогичным заявлением выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак. По его словам, Россия перебросила дополнительные воинские соединения в Ростовскую, Брянскую и Воронежскую области.