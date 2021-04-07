Украина усомнилась в предъявлении обвинений чиновникам Ирана за крушение Boeing

Министерство иностранных дел Украины усомнилось в достоверности информации о том, что десяти чиновникам Ирана предъявлены обвинения в связи с катастрофой Boeing 737-800 в январе прошлого года. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Из этих десяти человек, которым якобы предъявлены обвинения, украинская сторона не знает ни одного конкретного имени, — заявил замглавы МИД Евгений Енин. — Иран не передал нам никаких деталей, соответственно, мы не можем знать, причастны ли эти лица к катастрофе».

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Замминистра отметил, что иранские СМИ часто распространяют «информационные сливы», которые не подтверждаются.

В марте Киев обвинил Тегеран в циничных попытках скрыть причины крушения Boeing.

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился, вылетев из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании и Германии.

Тегеран представил отчет, согласно которому вина за катастрофу лежит на операторе системы ПВО. Самолет был неверно идентифицирован как вражеская цель, после чего по нему выпустили две ракеты.