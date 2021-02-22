Зеленский захотел построить аэропорт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании построить в Донбассе аэропорт для гражданских самолетов. Так, в 2021 году Украина начнет его проектирование. Слова украинского лидера передает ТАСС.

«Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового аэропорта в любом случае», — сообщил Зеленский журналистам. Он уточнил, что аэропорт будет использоваться «именно для гражданских рейсов».

«Мы могли бы открыть и обновить аэропорт в Мариуполе, но военные говорят, что это небезопасно», — уточнил президент Украины.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.