У берегов Крыма заметили британский самолет-разведчик Boeing RC-135W. Об этом говорится в сообщении мониторингового ресурса PlaneRadar Twitter.

В 13:45 по московскому времени самолет Королевских ВВС Великобритании заметили в воздушном пространстве Украины. Через час он приступил к разведывательному полету вдоль российского побережья Черного моря, а еще через два часа закончил работу и вернулся на базу.

31 марта издание The New York Times со ссылкой на одного из американских чиновников сообщило, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной. Днем ранее с аналогичным заявлением выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак. По его словам, Россия перебросила дополнительные воинские соединения в Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области. Кроме того, отмечал он, после последних учений российских десантников в Крыму их не вывезли в места предыдущей дислокации, а оставили на полуострове.

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