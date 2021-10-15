США уточнили условия въезда для привитых туристов

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США уточнили условия въезда в страну с 8 ноября для туристов, привитых против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению ведомства, американские власти будут беспрепятственно пропускать на территорию США только тех, кто вакцинировался препаратами, утвержденными Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США или получившими одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

К настоящему моменту ВОЗ рекомендовала для экстренного применения вакцины американских компаний Moderna, Pfizer и ее германского партнера BioNTech, Johnson & Johnson, британско-шведской компании AstraZeneca, индийского препарата Covishield, а также вакцины китайских препаратов компании Sinovac Biotech и Sinopharm. Первые три из них утверждены FDA. Таким образом, путешественники, прошедшие вакцинацию от COVID-19 российскими препаратами, в данный список не попадают.

15 октября агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что США снимут ограничения на пересечение границы для полностью вакцинированных туристов 8 ноября. По данным издания, Соединенные Штаты откроют воздушные и сухопутные границы для привитых путешественников из более чем 30 стран.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Россия и США обсудили перспективы взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19, однако о конкретных шагах не договорились. Однако, по мнению Мурашко, американская сторона готова вернуться к диалогу после оценки позиции России. Он отдельно уточнил, что во время переговоров поднимался вопрос о признании не вакцин, а именно сертификатов.

28 июня Россия официально возобновила авиасообщение с США — авиакомпании начали выполнять рейсы из Москвы в Нью-Йорк и Вашингтон. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.