Генпрокурор Краснов рассказал о торговле людьми в России

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что торговля людьми в России зачастую связана с сексуальной эксплуатацией женщин и детей. Соответствующее заявление Краснов сделал в пятницу, 29 октября, на заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передают «Известия».

По словам Краснова, помимо женщин и детей, жертвами торговли людьми становятся мигранты, нарушающие законодательство. Генпрокурор отметил, что торговля людьми в России рассматривается как комплексное явление, а для предотвращения распространения подобных преступлений необходимы скоординированные меры по противодействию международной секс-индустрии женщин и несовершеннолетних.

Как подчеркнул Краснов, в 2020 году по материалам прокурорских проверок в России возбудили почти тысячу уголовных дел о преступлениях в сфере миграции. Эта проблема тесно связана с использованием рабского труда, который отличается высоким уровнем латентности: во многих случаях сами жертвы избегают контактов с правоохранительными органами.

19 октября сообщалось, что Измайловский суд Москвы вынес приговор жительнице Дагестана Луизе Гаджиевой, которая продала своего новорожденного ребенка в столичном кафе за 300 тысяч рублей. Мать признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ («Торговля людьми»). Она сядет на четыре года, которые проведет в колонии общего режима.