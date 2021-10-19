Россиянка в кафе продала ребенка и села на четыре года

В Москве суд приговорил к четырем годам мать из Дагестана, продавшую младенца в кафе

Измайловский суд Москвы вынес приговор жительнице Дагестана Луизе Гаджиевой, которая продала своего новорожденного ребенка в столичном кафе за 300 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мать признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ («Торговля людьми»). Она сядет на четыре года, которые проведет в колонии общего режима.

Россиянка свою вину признала полностью и раскаялась в содеянном. Младенец передан под присмотр органам опеки.

Женщина, находясь на восьмом месяце беременности, начала подыскивать новых родителей ребенку, сообщила «Ленте.ру» представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова. По ее словам, Гаджиева предлагала его в соцсетях. 1 октября 2020 года она приехала в Москву и родила девочку. А через неделю встретилась в кафе с потенциальными покупателями. При передаче 300 тысяч рублей мать задержали. Ее сдали полиции несостоявшиеся покупатели.

У Гаджиевой есть еще двое детей.