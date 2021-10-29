В американском штате впервые за шесть лет казнили осужденного

Власти Оклахомы впервые за шесть лет привели в исполнение смертный приговор осужденному

Власти американского штата Оклахома впервые за шесть лет привели в исполнение смертный приговор осужденному. 28 октября был казнен Джон Грант, ранее запросивший отсрочку, сообщила его адвокат Сара Джерниган, передает ТАСС.

«Джон Грант взял на себя полную ответственность за убийство Гэй Картер и провел годы в камере смертников, пытаясь осознать и искупить свои действия — больше, чем любой другой из клиентов, с которыми мне довелось работать», — заявила юрист.

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Осужденный убил тюремного работника, суд приговорил его к смертной казни, и этот приговор был приведен в исполнение в Оклахоме впервые с 2015 года. Как отмечает агентство со ссылкой на телеканал 2NewsOklahoma, Гранту ввели препарата мидазолам, о котором ведутся споры и существует общественный резонанс касаемо этичности его применения.

При благоприятном сценарии приговоренный сразу теряет сознание, а спустя несколько минут врач констатирует смерть. Однако есть как минимум три прецедента, когда осужденные испытывали длительную агонию, как, например, Клейтон Локетт в 2014 году, он скончался в мучениях спустя час после инъекции.

По заверениям очевидцев, Джон Грант содрогался в конвульсиях около 20 минут после введения препарата. Адвокат заявила, что смертный приговор «ознаменовал собой последнюю несправедливость в трагической жизни».

Ранее администрация США раскритиковала планы террористического движения «Талибан» (запрещено в России) вернуть в Афганистане казни в качестве наказания за преступления. Как заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, такие действия представляют собой явные грубые нарушения прав человека. Вашингтон твердо намерен привлечь к ответственности виновных в таких нарушениях.

