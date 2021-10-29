В России предрекли эру «нормального образования для немногих»

Все идет к тому, что нормальное образование будут получать немногие, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. Его слова передает РИА Новости.

Он объяснил, что сейчас развивается эра дистанционного образования, причем большой скачок произошел из-за пандемии коронавируса. «Люди циничные говорят, что теперь только немногие смогут получить нормальное образование с преподавателями, обсуждениями и спорами, а львиная доля получит дистанционку», — сказал он. Фадеев также отметил, что некоторые вообще считают излишним образование для большинства, поскольку может наступить время, когда каждый будет получать некий безусловный базовый доход, а в качестве духовной пищи — TikTok.

Ранее депутат Государственной Думы, член комитета по информационной политике Антон Немкин назвал полной чушью утверждения, будто очное образование могут на постоянной основе заменить на дистанционную форму. «Мы понимаем — и много раз об этом говорили, подчеркивали, — что никакое дистанционное обучение никогда не заменит прямого общения с учителем, со сверстниками, работу в классе», — заверил он, добавив, что никто и никогда этого делать не собирался и не собирается.