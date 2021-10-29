Женщина потратила 10 лет и полмиллиона рублей на гардероб из одежды 1940-х годов

Жительница Лестершира, Англия, потратила почти полмиллиона рублей на винтажную одежду в стиле 1940-х годов. Соответствующий материал публикует Metro.

45-летняя Сара Гудлад рассказала, что начала увлекаться модой упомянутого периода десять лет назад. Тогда она впервые купила винтажные вещи в магазине подержанных товаров. Позже она решила, что будет самостоятельно шить себе одежду из тканей 1940-х годов.

С тех пор героиня материала смастерила для себя десятки платьев, блузок, брюк и даже нижнее белье в старомодном стиле. На данный момент ее гардероб насчитывает более 300 уникальных предметов одежды. Суммарно женщина потратила на винтажную ткань 5000 фунтов стерлингов (487 тысяч рублей).

«Я нахожу старую одежду намного более изысканной и элегантной. Тогда узоры и ткани были намного приятнее. Современная мода использует материалы более низкого качества. Некоторые люди просыпаются и даже не смотрят на себя в зеркало, но я этого не понимаю. Ощущение, что я хорошо выгляжу, — это то, ради чего я живу», — призналась Гудлад.

Женщина отметила, что закупает большинство материалов в США: именно там ей чаще всего удается найти ткани с редкими узорами. «Я как сорока: куда бы ни пошла, сразу смотрю на различные принты и визуализирую идеи для будущих проектов. Самой дорогой тканью, которую я когда-либо покупала, был рулон с тропическим гавайским принтом 1930-х годов. Он обошелся мне в 250 фунтов стерлингов (23 370 рублей — прим. «Ленты.ру»)», — поделилась она.

По словам Гудлад, муж полностью поддерживает ее увлечение. Более того, героиня материала регулярно получает комплименты в адрес своих нарядов от незнакомцев.

В марте другая супружеская пара начала ходить в одежде 1940-х годов и прославилась в сети. 52-летняя Энн и 57-летний Дэнни Ширер из деревни в Южном Ланаркшире, Шотландия, носят исключительно винтажную одежду и регулярно покупают дешевые вещи в благотворительных магазинах и на eBay. Они надевают старомодные вещи, чтобы сходить за продуктами или на прогулку.